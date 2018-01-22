22/01/2018 14:55


PKK tarafından ateşlenen roket Kilis'e düştü

kilis haberleri

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK tarafından ateşlenen roket mermisi Kilis'e düştü

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 3 roket düştü. Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı. 

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.


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