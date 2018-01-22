22/01/2018 13:39


Türkiye’nin Avusturya'daki başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi

Salzburg Başkonsolosluğu

Türkiye’nin Avusturya'nın Salzburg kentindeki başkonsolosluğuna dün gece giren kimliği belirsiz kişiler bahçe kapısı ile bina girişindeki camlarını kırdı

Olayın polis tarafından araştırıldığı ifade eden yetkililer, başkonsolosluk hizmetlerinde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı bilgisini paylaştı.Bu arada Salzburg polisi, basına yaptığı açıklamada çok sayıda saldırganın Konsolosluğun bahçe kapısını kırdığı, binanın dışında yer alan güvenlik kameralarının yanı sıra girişte bulunan camları tahrip ettiğini belirtti. Saldırganların konsolosluk binasına giremediği aktarıldı. 

Olay yerinde eğitimli köpeklerle patlayıcı madde araması yapan ve herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını belirleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek Salzburg Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimi tarafından sürdürülecek.      


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