22/01/2018 11:11


Enver Ercan hayatını kaybetti Enver Ercan kimdir

Enver Ercan

Varlık Dergisi genel yayın yönetmeni ve Yasak Meyve Dergisi’nin genel yayın yönetmeni Enver Ercan, kansere yenik düştü. Ercan bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

60 yaşındaki Enver Ercan, 21 Ocak 1958’de İstanbul ‘da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. Güneş, Sabah, Yeni Düşün, Varlık gibi gazete ve dergilerde edebiyat sayfaları hazırladı, yayın yönetmenliği yaptı. Ercan, edebiyat hayatı boyunca Broy, Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni Olgu, Varlık gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. Eksik Yaşam (1977), Sürçüyor Zaman (1988), Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman (1997) adlı şiir kitaplarını yayımladı, Yunus Nadi ve Cemal Süreya şiir ödüllerini aldı.Varlık Dergisi’nin yayın yönetmenliğini uzun yıllardır sürdüren Enver Ercan, şiir kitapları yayımlayan Yasak Meyve Yayınları’nın da yöneticiliğini yaptı.


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