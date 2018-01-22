Mehter Takımı sınırdaki askerlere moral konseri verdi

Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakolunda konuşlu askerlere Mehter Takımı tarafından moral konseri verildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekat devam ederken, Hatay Büyükşehir Belediyesi de askerlere moral desteği vermek için harekete geçti.Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı Oğulpınar Mahallesi'ndeki sınır karakoluna giderek askerlere konser verdi.

"Fetih" ve "Malazgirt" gibi çok sayıda marşı seslendiren mehter takımının konseri askerler tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi. Konser sonunda mehter takımı ve askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.