22/01/2018 11:02


Hakkari'de Özel güvenlik bölgesi uygulaması başladı

özel güvenlik bölgesi

Hakkari Valiliği kent merkezi başta olmak üzere 31 bölgeyi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölge, 24 Ocak 2018 günü saat 00.01’den 07 Şubat 2018 günü saat 23.59’a kadar  ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir.” 


Boris Johnson
İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama
kilis haberleri
PKK tarafından ateşlenen roket Kilis'e düştü
binali yıldırım ve kemal kılıçdaroğlu
Kritik görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar
afrin operasyon
AFAD'ın kurduğu çadıra roket isabet etti şehitler var
Salzburg Başkonsolosluğu
Türkiye’nin Avusturya'daki başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi
İlgili Haberler
kilis haberleri

PKK tarafından ateşlenen roket Kilis'e düştü

Salzburg Başkonsolosluğu

Türkiye’nin Avusturya'daki başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi

Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan Kilis'te flaş açıklamalar

Enver Ercan

Enver Ercan hayatını kaybetti Enver Ercan kimdir

Son Dakika Haberleri
Boris Johnson

İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama

binali yıldırım ve kemal kılıçdaroğlu

Kritik görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar

afrin operasyon

AFAD'ın kurduğu çadıra roket isabet etti şehitler var

flaş haber

Son dakika Zeytin Dalı Harekatı'nda Azez'den operasyon başlatıldı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Turizmde yeni bir oyun mu

Kötü giden turizmimizde bu yıl beklentiler oldukça farklı. Sektör temsilcileri “Son iki yılı sıkıntılı geçirdik. 2018 turizm yılının iyi olacağı gözlemleniyor, umudumuz da arttı” diyor. Ancak ...

Devam