22/01/2018 08:23


Kadıköy’deki Afrin protestosunda çok sayıda gözaltı var

zeytin dalı harekatı

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto için Kadıköy’de toplanmak isteyen gruptaki 12 kişi gözaltına alındı

Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, burada toplanmalara izin vermedi. Bahariye Caddesi’nde ve ara sokaklarda slogan atan 12 kişi gözaltına alındı.İstanbul başsavcılığından edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan 12 kişi hakkında, ‘PKK/PYD propagandası’ suçlamasıyla işlem yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna karşı gösteri yapılacağı yönünde haberler alındığını belirterek güvenlik güçlerinin sokağa çıkanların boynunda olacağını söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için, “Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir” demişti.


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