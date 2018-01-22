22/01/2018 07:13


Bitlis’te askerlerin üzerine çığ düştü şehit ve yaralılar var

bitlis

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar sürerken dün Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü. Düşen çığ nedeniyle 5 personelin şehit olduğu ve 12 kişinin de yaralandığı öğrenildi

Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi. Meydana gelen çığ olayında ilk belirlemelere göre 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin de kayıp olduğu belirtildi.

Fakat yapılan incelemeler sonrasında yapılan açıklamada 5 personelin şehit olduğu ve 12 personelin ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralı askerlerin helikopterle bölgeden alınmaya başlandığı, kayıp askerleri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Hizan’a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kolludere Köyü kırsalında bulunan İncirli bölgesindeki arama tarama çalışmaları tamamlandı. Van ve çevre illerden gelen onlarca AFAD ekibi, çalışmaların tamamlanmasından sonra Bitlis’e döndü.

 


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