21/01/2018 21:52


10 başlıkta Suriye'de Afrin Zeytin Dalı Harekatı özeti

10 baslikta Suriye Afrin Zeytin Dali Harekati ozeti

Avrupa Gazete 10 başlıkta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Afrin'e yönelik başlattığı ve bugün kara birliklerinin de dahil olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşanan gelişmeleri özetledi. İşte o çarpıcı 10 başlık

Avrupa Gazete-Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde kara birlikleri Afrin'e girdi. Zeytin Dalı Harekatı ikinci günü sona ermek üzere. Türk Silahlı Kuvvetleri, kara unsurlarının Afrin'e girdiğini açıkladı. Harekata ilişkin sıcak gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz.İşte o çarpıcı 10 başlık 

 

10 başlıkta Suriye'de Afrin Zeytin Dalı Harekatı özeti : 

 

 

TSK: Afrin'e kara harekatı başladı

TSK: 45 hedef imha edildi, operasyona katılan 32 uçak emniyetle üslerine döndü

Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullandığını savunuyor. YPG ise Türkiye'yi sivilleri hedef almakla suçluyor

Reyhanlı'ya roket atıldı, Belediye Başkanı bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KCK ve HDP sokağa çağırıyor, kimseyi bulamıyor

Başbakan Yıldırım: Harekat 4 safhada yapılacak

MHP lideri Devlet Bahçeli: Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın

CHP Sözcüsü: Harekata desteğimiz tam

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Operasyon hemen sonlandırılmalı

ABD: Operasyonun kapsamı ve süresi sınırlı olmalı

 

 

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