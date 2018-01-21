10 başlıkta Suriye'de Afrin Zeytin Dalı Harekatı özeti
Avrupa Gazete 10 başlıkta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Afrin'e yönelik başlattığı ve bugün kara birliklerinin de dahil olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşanan gelişmeleri özetledi. İşte o çarpıcı 10 başlık
Avrupa Gazete-Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde kara birlikleri Afrin'e girdi. Zeytin Dalı Harekatı ikinci günü sona ermek üzere. Türk Silahlı Kuvvetleri, kara unsurlarının Afrin'e girdiğini açıkladı. Harekata ilişkin sıcak gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz.İşte o çarpıcı 10 başlık
10 başlıkta Suriye'de Afrin Zeytin Dalı Harekatı özeti :
TSK: Afrin'e kara harekatı başladı
TSK: 45 hedef imha edildi, operasyona katılan 32 uçak emniyetle üslerine döndü
Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullandığını savunuyor. YPG ise Türkiye'yi sivilleri hedef almakla suçluyor
Reyhanlı'ya roket atıldı, Belediye Başkanı bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KCK ve HDP sokağa çağırıyor, kimseyi bulamıyor
Başbakan Yıldırım: Harekat 4 safhada yapılacak
MHP lideri Devlet Bahçeli: Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın
CHP Sözcüsü: Harekata desteğimiz tam
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Operasyon hemen sonlandırılmalı
ABD: Operasyonun kapsamı ve süresi sınırlı olmalı