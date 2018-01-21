PYD YPG Hatay Reyhanlı'ya roket attı, 37 yaralı var

Reyhanlı'dan elde edılen ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti. Reyhanlı son durum haberimizde

Avrupa-Hatay Reyhanlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti. Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet ederken, can kaybının meydana gelmediği olayda yaralananların olduğu öğrenildi.Binalarda ve araçlarda hasar meydana geldi.Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

"Roket saldırısını şiddetle kınıyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PYD/YPG terör örgütü tarafından Reyhanlı’ya atılan ve bir Suriyeli misafirimizin ölümüne, 32 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan roket saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen saldırıyı kınayan paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"PYD/YPG terör örgütü tarafından Reyhanlı’ya atılan ve bir Suriyeli misafirimizin ölümüne, 32 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan roket saldırısını şiddetle kınıyorum. Teröristlerin masum insanlara yönelik bu saldırısı, PYD/YPG’nin gerçek yüzünü ortaya koyuyor."

"37 yaralımız var"

Hatay Valisi Erdal Ata, olayda yaralananları tedavi gördükleri Reyhanlı Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.Hastane yetkililerinden yaralılar hakkında bilgi alan Ata, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde meydana gelen olayda 37 kişinin yaralandığını söyledi.Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirten Ata, şöyle devam etti:

"Suriye'den atılan roketler marifetiyle 37 yaralımız var. Bunlardan 31'i ayakta tedavi sonrası taburcu edildi, 4 ağır yaralı var. Bunların 3'ü Hatay Devlet Hastanesinde, biri Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde. Şu an Reyhanlı Hastanesinde de 2 hastamız var ve sağlık durumları iyi, gözlem altına alındılar. Onlar da muhtemelen yakın tarihte taburcu edilecekler."

Bir apartmanın çatısına roket isabet etti. İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de 4 katlı bir evin çatısına da roket isabet etti. Olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Öte yandan, çevredeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.