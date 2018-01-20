Geziye giden yolcular facia yaşadı en az 13 ölü var

Ankara'dan Bursa'ya doğru yol alan otobüs Eskişehir'de kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi can verdi

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürülürken, polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.