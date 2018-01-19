19/01/2018 19:53


Evi yanan Ali Dede'den güzel haber geldi

Ali Meşe

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evi yanan 83 yaşındaki Meşe hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi

Son olarak, göğüs, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve diğer rahatsızlıkları ile ilgili kontrollerden geçirilen Meşe, akşam üzeri taburcu edildi.Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden çıkartılan Meşe, Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden kızı Naciye Meşe'nin yanına getirildi.Çok sevdiği kedisi ile buluşan Ali Meşe, eşi Fahriye Meşe ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kendisi için tahsis edilecek ev hazır oluncaya kadar burada kalacak.

Daha sonra kendisi için geçici olarak kiralanacak olan eve taşınacak olan Meşe, köyünde yapımı devam eden evi oturulacak hale gelinceye kadar burada ikamet edecek.

Sağlığının çok iyi olduğunu söyleyen Ali Meşe, "Aynı evime gelmiş gibi oldum. Kedimi gördüm. Kedimi gördüğüme çok sevindim." dedi.

Ali Meşe'nin kızı Naciye Meşe ise acı bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, "Babam hastaneden çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğuna çok sevindim. Devletimizden ve bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’dan Allah razı olsun. Her şeyimizle ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Babasının birkaç gün kendisinde kalacağını da ifade eden Meşe, "Babam, 2-3 gün sonra kendisine kiralanacak eve gidecek. Ben de gelip gittikçe onlara orada bakacağım. Daha sonra da köye gidecekler." diye konuştu.Evde kedisini hiç yanından ayırmayan Ali Meşe, bacaklarının üzerinde uyuyan kedisini sürekli okşayarak seviyor. Kedisinin eve gelir gelmez bacaklarına yattığını anlatan Meşe, "Sabaha kadar bacaklarımda yatar. Sonra ihtiyacı olunca gider ihtiyacını görür. Sonra yeniden gelip yatar." dedi.


Ali Meşe
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