Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge İlçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiği öğrenildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün son depremler listesinde yer alan bu bilgilere göre bugün saat 16.53’de, merkez üssü Pütürge’ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.