Milli Eğitim Bakanından yarıyıl tatili mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla ilgili açıklama yaptı

Sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olan eğitimin, insanı değerli kıldığını ve toplumu yücelttiğini ifade eden Yılmaz, Bakanlıkça bireyin temel hakkı olan eğitimden en üst seviyede faydalanması için eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yılmaz, her bir öğrencinin ayrı bir değer olduğunu vurgulayarak, "Büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Evlatlarımızın derslerinde başarılı bir öğrenci olabilmeleri kadar iyi insan olabilmeleri, evrensel değerlere açık, milli ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini de son derece önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Karne tek başına başarı göstergesi değildir"

İyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanması ve eğitimde başarının artırılması adına veli, okul ve öğretmen iletişiminin önemine işaret eden Bakan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin, öğrencilerimizin eğitimlerine gösterdiğiniz ilgi, onlarla birlikte geçireceğiniz zaman, onlara göstereceğiniz anlayış, vereceğiniz sevgi ve her daim yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz çocuklarımızın başarılarını artıracak ve yarınlara emin adımlarla yürümelerinde etkin rol oynayacaktır. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeliyiz.

Unutmamalıyız ki karne, tek başına başarı göstergesi değildir. Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekalarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir."

Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için, nesilleri fikri, vicdanı ve irfanı hür olarak yetiştirmek için çıkılan eğitim öğretim yolunda hep birlikte çalışılacağını vurgulayan Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz bu ülkenin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız.

Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak yetişmeniz,geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi ve başarmanızı sağlayacaktır. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı isteğin, azmin ve gayretin neticesidir.

Tatilde dinlenmenizi, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi mekanları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmenizi, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyorum. Kitap okumak size yol gösterecek, iç dünyanızı zenginleştirecek ve yarınlara umutla bakmanızı sağlayacaktır."