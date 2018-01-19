19/01/2018 10:55


Kaza haberleri peş peşe geliyor Muş'ta 6 kişi öldü

trafik kazası

Muş'ta yolcu otobüsü devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı

Adnan Öletaş'ın kullandığı Lider Muş Tur firmasına ait 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, Muş-Bingöl karayolundaki Gedik mevkisinde şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.  Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Devlet Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını söyledi.  Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Yıldırım, "Yaralılarımızdan 22'si Muş'ta, 7'si ise Bingöl'ün Solhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs, Hatay'dan Muş'a yolcu taşıyormuş. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşanmaz." dedi.


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