19/01/2018 08:18


Hrant Dink'i anma töreninde o yollar trafiğe kapatılacak

Hrant Dink

Gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıldönümü dolayısıyla Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli'de trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.Anma etkinliği süresince saat 11.00'den itibaren Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Cadde girişi) Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak. Açıklamada alternatif güzergahlar için, “Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek” ifadelerine yer verildi.


Hrant Dink
Hrant Dink'i anma töreninde o yollar trafiğe kapatılacak
kar tatili
Okullar tatil edildi öğrenciler karnelerini ne zaman alacak
altın fiyatları
Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 19 Ocak 2018
Tavus Bin Keysan Gülen
Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
tbmm
OHAL 3 ay süreyle uzatıldı
İlgili Haberler
kar tatili

Okullar tatil edildi öğrenciler karnelerini ne zaman alacak

sivas haberleri

Cenazeye giden yolda akıl almaz kaza çok sayıda yaralı var

hamile skandalı

Hamile çocuk skandalıyla ilgili başsavcılıktan flaş açıklama

ıspartada düşen uçak

Isparta'da düşen uçakta şehit düşen askerler için son görev

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 19 Ocak 2018

Tavus Bin Keysan Gülen

Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı

tbmm

OHAL 3 ay süreyle uzatıldı

Alman basını

Alman basını özetleri 19 Ocak 2017

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

ÖNCE ADALET

Dört bir tarafımızı düşmanlar sarmış. Bilinçli olarak içerde ve dışarda karmaşaya uğramaktayız. Suyun başındaki bizde çook yükseklerde olmasına karşı suyumu bulandırdın diyor. Ben seni bölüp ...

Devam