Okullar tatil edildi öğrenciler karnelerini ne zaman alacak

Sivas, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Bolu illerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Öğrenciler ise karnelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor

Sivas´ta gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar ve özel eğitim merkezleri tatil edildi.Kar yağışının etkisini artırdığı kentte Valilik kararı ile eğitime 1 gün ara verildi. Okulların yarı yıl tatiline gireceği gün, kar nedeniyle merkezde bugün için tatil kararı alındı. Vali Davut Gül´ün talimatıyla okullarda karnelerin velilere verilebileceği belirtildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de yarın izinli sayılacak.

Niğde’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Niğde Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların 19 Ocak Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca yine kar yağışı nedeniyle Ereğli Ayrmı ile Uluskışla-Pozantı Karayolu’nun da saat 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KARNELER NEREDEN ALINACAK?

Eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının son günü olması dolayısı ile okulların tatil edilmesi ile öğrenciler erken yarı yıl tatiline girmiş oldu. Sivas’ta okullarda karnelerin bugün öğrenci velilerine teslim edileceği öğrenildi. Diğer illerde de karnelerin velilere teslim edileceği tahmin ediliyor.