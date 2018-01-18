18/01/2018 16:54


Hamile çocuk skandalıyla ilgili başsavcılıktan flaş açıklama

hamile skandalı

İstanbul Küçükçekmece'de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017 yılında yaşları 18'den küçük 115 çocuğun hamile olduğunun ortaya çıkmasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 – 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.

Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki ‘Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir”

“Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme suç gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir”


hamile skandalı
Hamile çocuk skandalıyla ilgili başsavcılıktan flaş açıklama
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