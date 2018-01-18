18/01/2018 13:43


Isparta'da düşen uçakta şehit düşen askerler için son görev

ıspartada düşen uçak

Isparta'da CN-235 CASA tipi askeri uçak düşmüştü. Düşen uçakta şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Odabaşı ve Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Arlı için tören düzenlendi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı için Eskişehir'de, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katılımıyla tören yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna dün gece konulan şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, buradan törenin gerçekleştirileceği Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına getirildi.Şehitlerin naaşları, tören düzenlenen hangarda hazırlanan yerlerine konuldu.

Bu sırada 39 yaşındaki şehit Hava Pilot Binbaşı Karamustafa'nın eşi Meryem Karamustafa ve kızları Öykü ile Masal, 34 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Odabaşı'nın eşi Özlem Odabaşı ve oğulları Rüzgar, 39 yaşındaki Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Arlı'nın eşi Berna Arlı ile çocukları Ömer ve Duru ile şehitlerin diğer yakınlarına, tören alanındaki yerlerini alırken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri eşlik etti.Törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.

"Onur ve şeref dolu bir hayat"

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 1. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür, şehitlerin, giydikleri üniformaların ve ay yıldızlı bayrağın hakkını son nefeslerine kadar verdiğini vurguladı.

Şehitlerin ailelerine böylesine kahramanlar yetiştirdikleri için teşekkür eden Gür, şöyle konuştu:

"Aziz şehitlerimiz, sizler bu şerefli mesleğe adım atarken içtiğiniz anda sadık kalarak, vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna hayatlarınızı kahramanca feda ettiniz. Görev uçuşu için son kez havalandığınız göklerde en yüksek mertebe olan şehadet mertebesine ulaştınız. Sizlerin huzurunda, şehadet mertebesine ulaşarak bizlere devrettiğiniz bayrağımızı şerefle daha yükseklere taşımaya devam edeceğimize, sizlerin izinden giderek gerekirse hayatımızı seve seve feda edeceğimize bir kez daha ant içiyorum. Onur ve şeref dolu bir hayatın sonunda uğruna kanlarınızı döktüğünüz şanlı bayrağımızın gölgesinde bulunduğunuz şu anda, sizleri 'ruhlarınız şad olsun' duygularıyla ebediyete uğurluyoruz."

 

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