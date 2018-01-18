İzmir'i lodos vurdu kara ile deniz birleşti

Dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos nedeniyle İzmir’de hayat olumsuz etkilendi

Şiddetli fırtına nedeniyle deniz sularının yer yer 50 santime kadar yükseldiği kıyı bölgelerde yüzlerce işyerini su bastı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Konak Belediyesi´nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak´taki Şevket Özçelik Sokak´ta bulunan ışıklı kemer, esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu’nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

DENİZ İLE KARA BİRLEŞTİ

İzmir’in en prestjli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesi sonucu sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı. Kordon’da çoğu kafeterya ve restoran olan mekanların sahipleri ellerinde süpürgelerle suları tahliye etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olmadı. Pantolonlarını dizlerine kadar sıyıranlar, çaresizliklerini “Görüyorsunuz halimizi değil mi? Para kazandığımız yer mahvoldu. N’olur yardın edin!” dedi. Bölgede çok sayıda itfaiye ve AKS aracı olmasına rağmen sel sularıyla mücadelede etkili olamadı. Deniz ile kara birleşirken dalga boyu 3 metreyi buldu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada kentte denizin kabardığını, suların yükseldiğini dalga boyunun 4 metreye kadar çıktığı, rüzgarın şiddetinin de 103.3 kilometreye kadar yükseldiğini belirtildi. Sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle 11 ağacın devrildiği kaydedilen açıklamada şöyle dendi:

“Rüzgarın şiddeti, Konak ve Alsancak bölgesinde 71.6 kilometreyi buldu. Meteroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun yerini karayele bıraktığını, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuzda geçirdi. Şiddetli lodos sonrası yapılan ilk tespitlere göre, Balçova, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş’ta toplam 11 adet ağaç devrildi. Narlıdere ve Balçova’da devrilen ağaçların altında kalan iki araç kurtarıldı. Deniz suyunun aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak vapur iskelelerinde taşmalar yaşandı. Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon’da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz suyu yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına müdahale edildi.