18/01/2018 08:47


Dikkat hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde ani sıcaklık düşüşüyle beraber kar yağması bekleniyor

Gelecek hafta kendini iyiyden iyiye hissettirecek kışın provası bugün gerçekleşek. Yurdun batısında karayelin etkisiyle sıcaklıklar aniden düşecek, 6-10 derece arasında gerçekleşecek olan ısı düşüşü, birçok şehire kar getirecek.

BUGÜN 10 DERECE BİRDEN SOĞUYACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika verilerine göre bugün, iç ve batı kesimlerde rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte 6 ila 10 derece azalacağı, doğu kesimlerde güneyli rüzgarla birlikte 1 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE YOĞUN KAR UYARISI

Kar bekleyen şehirlerimiz yine kar haberlerini sozcu.com’tr’den okuyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak (21-50 yer yer 51-100 Kg/m2), Doğu Anadolu’nun batısı ve Bolu çevrelerinde yoğun kar (21-50 cm), Düzce’nin Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Küresel hava tahmin sistemleri verilerine göre gelecek hafta uzun soluklu soğuk hava sistemleri yurdumuzu etkilemeye başlayacak. Salı gününden itibaren soğuyan havayla birlikte İstanbul’un bu sene ilk kez beyaz örtüye bürünmesi bekleniyor.


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