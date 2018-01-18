Muğla'da gece yarısı korkutan deprem

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu gece saat 01.06’da Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 3,6 şiddetinde deprem oldu. AFAD ise depremin şiddetini 3,7 olarak duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde saat 01.06’da 3,6 şiddetinde deprem oluştu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise yerin 6.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 3.7 olarak duyurdu.

Balcılar Mahallesi geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan deprem sonrası mahallenin özellikle yukarı bölümünde kalan evler boşaltılmış ve vatandaşlar için AFAD tarafından konteynırlar kurulmuştu.