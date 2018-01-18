Pistten çıkan uçak için 500 tonluk vinçler çalışma yapacak
Trabzon Havalimanına indikten sonra pistten çıkarak yere çakılan uçağın kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçağın olduğu alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu da Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına ait botla kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.
300 ve 500 tonluk iki vinç çalışacak
Uçağın, yarın 300 ve 500 tonluk iki vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli sahaya alınmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi planlanıyor.