Deniz ulaşımına şiddetli fırtına engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılması planlanan Yenikapı-Bandırma, Pendik-Yalova, Yalova-Pendik, Yalova-Yenikapı, Bursa-Yenikapı, Yenikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Bostancı, Yenikapı-Yalova ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa hızlı feribot ve deniz otobüsleri seferleri, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.Bu arada saat 08.30'de yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutluk-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi de iptal edildi.

BUDO

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.