Oyuncu Turan Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da yaşamını yitiren usta oyuncu Turan Özdemir, bugün düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı

Özdemir için memleketi Yatağan Yeni Mahalle Yeni Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Turan Özdemir'in eşi Müzeyyen Özdemir ile çocukları Ezgi ve Ozan Özdemir, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sanatçı dostları, yakınları ve sevenleri katıldı.Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından ikindi vakti kıldırılan namazın ardından Özdemir'in cenazesi, Yatağan Şehir Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi.

Çekimleri Muğla'da yapılan ve Turan Özdemir'in başrolünü oynadığı "Dondurmam Gaymak" filminin yönetmeni Yüksel Aksu, Turan Özdemir'i ani bir şekilde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Özdemir ile 30 yıllık beraberliği bulunduğunu belirten Aksu, "Ben hem arkadaşımı hem kolumu kaybettim. Sanatçılığın ötesinde başka bir geçmişten geliyoruz. Dolayısıyla bir abimi, kolumu kaybetmiş gibi oldum. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Aynı filmde başrolü paylaştığı oyuncu Gülnihal Demir ise Özdemir'in profesyonel anlamdaki ilk rol arkadaşı olduğunu ifade etti.

Haberi aldığında büyük üzüntü yaşadığını aktaran Demir, "Çok büyük şok yaşadım. Böyle bir ölümü beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Oyuncu Beyazıt Gülercan ise Özdemir'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu, sanat camiasının bir değerini daha kaybettiğini söyledi. Sanatçının ağabeyi Esat Özdemir ise kardeşinin ani bir şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. "İnsanın inanası gelmiyor" diye duygularını aktaran Özdemir, "Kardeşim kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta beraberdik. Cuma günü kendisini Bodrum'a uğurladım ve oradan da İstanbul'a gitti. Bilinen bir rahatsızlığı yoktu ama yaklaşık 2 yıl önce kalp damarlarından anjiyo olmuştu. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.