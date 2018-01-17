Isparta'da düşen uçakta şehit olan askerlerin kimlikleri açıklandı

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağının Isparta'da düşmesi sonucunda üç askerin şehit olduğu öğrenildi.

Düşen uçakta şehit olan askerlerin Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı olduğu açıklandı.

Eskişehir'den eğitim amacıyla kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı saat 12.50'de radardan kayboldu. Hemen ardından uçağın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kaşıkara Bölgesi'nde düştüğü belirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KURTARMA HELİKOPTERİ GİTTİ

CASA tipi eğitim uçağının radarda kaybolmasından sonra bölgeye ilk olarak yine Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetleri’ne ait bir arama-kurtarma helikopteri gitti. Saat 14.30'da kaza yerine ulaşan helikopterdeki kurtarma ekibi enkazda üç şehidin naaşlarıyla karşılaştı. Daha sonra bölgeye kaza kırım ekibi de gitti. Uçağın düşüş nedeninin kara kutunun incelenmesi ve kaza karım heyetinin çalışmalarından sonra netleşmesi bekleniyor.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."