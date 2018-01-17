17/01/2018 07:57


İzmir'de dev operasyon, 750 polis aranan 25 kişiyi yakaladı

buca operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 750 polis Buca ilçesinde arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize ve Mali Şube ekiplerinin katılımıyla ‘Asayiş-Narko – TEM 2’ operasyonu düzenlendi.Göksu Mahallesi’nde başlayan operasyona toplam 750 polis katıldı. 43 işyeri ve 36 trafik kontrol noktasında yapılan eşzamanlı arama ve kontrollerde 2 bin 453 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) yapılırken, 424 araç kontrol edildi.

Öte yandan, kimlik sorgularında PKK/KCK Terör Örgütü ve FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 25 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 gram eroin, 3 gram esrar ele geçirildi.

İşyerlerine yönelik yapılan incelemelerde ise, 7 işyerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 işyerine de kapalı mekanda sigara içilmesine izin vermekten para cezası kesildi.


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