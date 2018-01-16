16/01/2018 09:00


Duayen gazeteci Baki Avcı sonsuzluğa uğurlandı

Baki Avcı

Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Baki Avcı geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Avcı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Baki Avcı için ilk tören Sözcü Gazetesi’nin Halkalı’daki binası önünde yapıldı. Törene, eşi Ümran Avcı, oğlu Baran Avcı başta olmak üzere yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Avcı’nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Galatasaray’ın atkısı konuldu.

Eşinin tabutu önünde oğlu ile el ele tutuşan Ümran Avcı, cenaze aracının başına gelerek karanfil bıraktı. Baki Avcı’nın cenazesi daha sonra Ataşehir Mimar Sinan Camii’ne götürüldü. Cenazeye Avcı’nın eşi, oğlu, yakınları, Sözcü ve Habertürk Gazetesi çalışanları ile sevenleri katıldı. Avcı, Küçükbakkalköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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