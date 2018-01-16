16/01/2018 07:59


Dilek Özçelik'in babasından yürek burkan açıklama

dilek özçelik

Eski bakan Erdoğan Bayraktar ile arasında geçen diyaloğun ardından Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kanser hastası Dilek Özçelik,hayatını kaybetmişti

Dilek Özçelik’in babası Nevzat Özçelik, kızının birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ifade ederek onunla gurur duyduğunu söyledi. Baba şöyle konuştu: “Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı elverseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?”


dilek özçelik
Dilek Özçelik'in babasından yürek burkan açıklama
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