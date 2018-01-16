16/01/2018 07:56


CHP binasının olduğu alanda korkutan yangın

Kırşehir chp binası

Kırşehir'de yaşanan olayda CHP'nin binasının bulunduğu alanda çıkan yangın panik yarattı

Polisin olay yeri güvenliği aldığı bina ve çevresi boşaltılırken Doğalgaz patlaması riskine karşı tedbir alındı.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken polis aldığı ihbarla Müftülük Caddesi üzerinde bulunan bölgeyi kontrol altına aldı.CHP binasının da bulunduğu alanda Belediye İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.Bölgede doğalgaz patlaması riskine karşı apartmanların vanaları kapatıldı.Polis, yangının çıkış nedenini araştırırken bölgede CHP, pide fırını, balıkçı restoranı ve bir gazete matbaası da bulunuyor.


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