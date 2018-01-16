16/01/2018 07:48


İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi

uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ekipleri ile özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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