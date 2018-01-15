15/01/2018 12:29


Askerleri taşıyan minibüs kara saplandı

askeri minibüs

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen olayda askerleri taşıyan minibüs kara saplandı

Gece yarısı başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Nallıkaya, Oya ve Kesmetaş köylerinin yolları kapandı.Karla mücadele çalışması başlatan Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, Karker Tepesi mevkisinde yolda kayıp kara saplanan Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı askerleri taşıyan minibüsü köylülerin yardımıyla kurtardı.Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu yolları tekrar ulaşıma açtı.


askeri minibüs
Askerleri taşıyan minibüs kara saplandı
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