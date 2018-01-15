Askerleri taşıyan minibüs kara saplandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen olayda askerleri taşıyan minibüs kara saplandı
Gece yarısı başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Nallıkaya, Oya ve Kesmetaş köylerinin yolları kapandı.Karla mücadele çalışması başlatan Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, Karker Tepesi mevkisinde yolda kayıp kara saplanan Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı askerleri taşıyan minibüsü köylülerin yardımıyla kurtardı.Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu yolları tekrar ulaşıma açtı.