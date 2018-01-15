15/01/2018 10:13


Meteoroloji şiddetli soğuk ve kar yağışı için uyardı

kar yağışı

Meteoroloji tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı gelecek hafta için yapıldı. Gelen son bilgiye göre 20 Ocak'tan sonra etkisini hissettirecek soğuk hava dalgası nedeniyle birçok il beyaza bürünecek

Son bir haftadır beklenen ve yurdun bir çoğunu bugün etkilemesi beklenen kar Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre İstanbul’a yağmayacak. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kendini gösterecek kar yağışları hayatı etkileyecek boyutlara ulaşmayacak. Kışın kendini iyiden iyiye hissttireceği uzun soluklu soğuk hava dalgası ise haftaya gelecek.

Meteoroloji tahmin sistemlerinden gelen raporlara göre 20 Ocak’tan sonra Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına girecek en güncel hava durumu haberleri yine sozcu.com.tr’de olacak. Uzun süre boyunca etkisi devam ettirecek olan yeni soğuk hava dalgası birçok şehirdeki kar yağışı özlemini giderecek.


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