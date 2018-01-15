15/01/2018 07:54


Bakanlık tespit etti 6.3 milyon araç sahibi ceza alacak

araç sahibi ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan tespite göre egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon 300 bin araç ortaya çıktı

Bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 206 lira ceza gönderecekÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye’de dört kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi.PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı. Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.

Kaynak: Hürriyet


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