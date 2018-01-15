15/01/2018 07:38


Pistten çıkan uçağın pilotu ifade verdi

uçak kazası

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından pistten çıkarak yere çakılan uçağın pilotlarından ifade alındı

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkması ile ilgili soruşturma sürüyor. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçağın mürettebatının ifadelerini alındı.Uçağı kullanan 2 pilotun alınan ilk ifadesinde “Uçak normal iniş yaptı ama manevra yaparken birden sağ motor hızlandı ve uçak sol tarafa gitti” dediği öğrenildi. Pilotların savcılık ifadesinde ise detaylar şöyle;

Ankara'dan havalanan uçak Trabzon havalimanına yaklaşma yaptı ve uçağı kullanan birinci pilot uçağı indirip yavaşlattı. Uçağı park etmek üzere ikinci pilot devreye girdikten sonra pist sonunda uçak manevra yapacakken sağ motor aniden hızlandı ve uçağı dönmeye çalıştığı yönün aksine denize doğru savurdu.İfadesinde uçağın motorunun bilenmeyen bir nedenden dolayı aniden hızlanarak deniz tarafından pistten çıktığını ifadesinde söyleyen pilot, “Uçak normal inişini yaptı. Pistin sonuna gelince sağa bir manevra vardı. Tam manevra yapılacağı sırada uçağın sağ motoru hızlanıp çalışmaya başladı. Uçak sağa gitmesi gerekirken bu motorun etkisiyle bir anda sola gitmeye başladı ve deniz yönünde aşağı düştü” dediği öğrenildi.

Uçağın içinden alınan kara kutu üstünde incelemelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. çalışmaların devam ettiği öğrenildi


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