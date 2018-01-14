Meclisin önünde kendini neden ateşe verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz akşam Meclis'in önünde “Geçinemiyorum” diyerek kendini ateşe veren inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş, alacakları için açtığı davanın hemen sonuçlanmadığını açıkladı

15 yıllık kalıpçı ustası Aydoğmuş, Sinpaş GYO’nun Ankara’daki Altın Oran adlı toplu konut projesinde çalışırken 2013’te kaza geçirdi. Delta isimli şirkette Sinpaş için çalıştığını aktaran Aydoğmuş şunları anlattı: “3 Şubat 2013’te gece vardiyasına kalmam istendi. Çalıştığım sırada üçüncü kattan aşağı, sırtüstü düştüm. Yedi kaburga kemiğim kırıldı, omuriliğim ve kafatasım zedelendi. Bir ay hastanede yattım. Çalıştığım şirketten bir tek şey istedim: ‘Ben ailemin direğiyim. Beni mağdur etmeyin, hastane sürecinde, ayağa kalkana kadar yevmiyemi verin’.“

Aydoğmuş’un aktardığına göre Delta adlı şirketin yetkilileri talebe “Sıtkı, sen bunları dert etme. Biz seni mağdur etmeyiz. Sana ev de alırız, araba da alırız” yanıtını verdi.

‘300 lira yatırmışlar’

Bir ay hastanede, üç ay da evde yatalak kalan Aydoğmuş, bir gün şirkete telefon açtığını, kendisine para yatırıldığının ve banka ATM’sine gidip çekmesinin istendiğini ifade etti.

İşçi şöyle devam etti: “ATM’ye gittiğimde 300 lira yatırıldığını gördüm. Şirketi aradım ve ‘Köpeğin önüne kemik mi atıyorsunuz’ dedim. Şirkete dava açtım. İş bulamadım. Hayatımı idame ettirmek ve avukat masraflarını karşılamak için 40 bin lira kredi çektim. Dava beş yıldır devam ediyor. Bir türlü sonuç alamadım. Dava sürecinde tam altı hakim değişti. Bunun üzerine Meclis’e gidip sesimi duyurmak istedim.”

İşçiye hastanede refakat eden İnşaat İşçileri Sendikası Ankara Temsilcisi Muratcan Çoban da şunları söyledi: “Sıtkı Aydoğmuş’un üzerine benzin dökmesine rağmen aslında kendisini ateşe vermek gibi bir niyeti yokmuş. Meclis’in önüne gidip, yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek, birkaç milletvekiliyle görüşmek istemiş. Ancak polisler etrafını sarıp, onu yakalamaya çalışınca çakmağı ateşlemiş.”