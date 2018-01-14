Pistten çıkan uçağın kaldırılması için çalışmalar sürüyor

Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Bu nedenle bölgeye çok sayıda vinç gönderildi

Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağına yönelik çalışmalar için sabah saatlerinde üç çekici ile itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi.Bölgede özel harekat polisleri de görevlendirildi. Çalışmalar sonucu yolculara ait valiz ve eşyalar, uçaktan alınarak bir otobüse konuldu. Öte yandan, Sahil Güvenlik botu da güvenlik amacıyla denizde seyretti. Çekiciler belirli bir süre bekledikten sonra alandan ayrıldı. Güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan havalimanından ilk sefer İstanbul'a gerçekleştirildi.Uçağın bulunduğu toprak zeminde etkili olan yağış sonrası kayma ihtimaline karşın alınan önlemler artırıldı.İş makinelerinin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, kaza kırım ekipleri de kazaya ilişkin incelemelerde bulundu. Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik çalışma başlatıldı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağının, dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır." bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Uçak yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi kısa sürede tahliye edildi.