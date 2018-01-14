Hakkari'de yaralanan askerden acı haber geldi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda yaralanan asker şehit düştü
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan saldırı gerçekleştirildi.
Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er yaralandı. Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.