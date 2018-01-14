14/01/2018 12:32


Hakkari'de yaralanan askerden acı haber geldi

hakkari saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda yaralanan asker şehit düştü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan saldırı gerçekleştirildi. 

Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er yaralandı. Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

 


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