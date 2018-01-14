14/01/2018 12:23


Günün ilk saatlerinde Beyoğlu karıştı

silahlı kavga

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavga sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anında bölgeden geçen taksiye ise 6 mermi isabet etti

Bu sabah saatlerinde Refik Saydam Caddesi üzerinde yaşanan olayda caddede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anda bir kişi belindeki tabancayı çıkarıp kavga ettiği kişilere ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar bu sırada caddede seyir halindeki bir taksiye isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kavganın tarafları kayıplara karıştı. Aracına 6 mermi isabet eden taksi sürücüsü Rahim Kartal durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunup delil toplayan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


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