14/01/2018 12:09


Meteoroloji açıkladı İstanbul'da kar o saatte başlayacak

kar yağışı

Meteorlojiden alınan son tahminlere göre bugün öğleden sonra İstanbul'da sulu kar ve yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerinden derlenen bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin bugün çok bulutlu olması bekleniyor.İstanbul'da gün içerisinde yerel ve hafif şekilde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren sulu kar ve yüksek yerlerde kar şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden poyraz, fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK 1 DERECEYE DÜŞECEK 

Aralıklarla kar yağışı öngörülen İstanbul'da, sabah 4 derece olan hava sıcaklığının gece 1 derecelere düşeceği tahmin ediliyor.Ayrıca, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin de yağışlı olması bekleniyor.Yağışların, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın 3 ila 7 derece azalması öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar, poyrazdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılıyor.


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