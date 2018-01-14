14/01/2018 12:02


Çukurca'daki üs bölgesine saldırı düzenlendi 1 asker yaralı

terör saldırısı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından füzeli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1 askerin yaraladığı öğrenildi

Çukurca İlçesi'nin ırak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı'nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı. Saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


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