Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın bazı yollar Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının "21. Olağan Genel Kurul Toplantısı" sebebiyle trafiğe kapalı olacak

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, genel kurulun Atatürk Spor Salonu'nda sabah 10.00'da başlayacağı belirtildi. Bu kapsamda, sabah 05.00'ten program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları istendi.