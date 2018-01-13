13/01/2018 13:23


Son dakika yangından etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı

son dakika

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan askeri geminin kazan dairesinde çıkan yangının dumanından etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı

Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi. Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü. 

Dumandan etkilenen 11 asker, tedbir amaçlı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Bir süre müşahede altında tutulan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine gönderildi. 


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