13/01/2018 09:36


Dışişleri Bakanlığı KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Rauf Denktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 6. yıldönümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı mesaj yayınladı

Bakanlıktan, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 6'ncı yılı dolayısıyla yayımlanan mesajda, hayatını Kıbrıs Türkü'nün varoluş uğruna verdiği onurlu mücadeleye adayan Denktaş'ın, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde dirayet ve özveriyle savunduğunu kaydedildi.

Her türlü zorluğun aşılmasında üstün liderlik sergileyen Denktaş'ın, kalplerde ve tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacağı belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Rauf Denktaş’ın izinde sürdürdüğü kararlı mücadelenin, Ada’nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanına dönüşmesine vesile olacağı inancıyla, merhum Denktaş’ın aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz."


yağışlı hava
Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı
Johan Elmander
Johan Elmander sarı kırmızılıları kampta ziyaret etti
Arda Turan
Medipol Başakşehir Arda Turan transferinde mutlu sona yaklaştı
Meral Akşener
Meral Akşener FETÖ'cüsün diyenlere tepki gösterdi
abd
Yola ulaşan dev dalgalar buz tuttu
İlgili Haberler
yağışlı hava

Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

yangın

İstanbul'da facia yaşandı konteynırda çıkan yangın 3 can aldı

Andrey Karlov

Andrey Karlov suikastında eski BTK çalışanı tutuklandı

Andrey Karlov

Andrey Karlov suikastında eski BTK çalışanı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
Johan Elmander

Johan Elmander sarı kırmızılıları kampta ziyaret etti

Arda Turan

Medipol Başakşehir Arda Turan transferinde mutlu sona yaklaştı

Meral Akşener

Meral Akşener FETÖ'cüsün diyenlere tepki gösterdi

abd

Yola ulaşan dev dalgalar buz tuttu

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Esas düşman yanı başımızda

Geçenlerde terörle mücadele konusunda yazdığımız bir yazıda, güvenlik güçlerimizin ve bizi yönetenlerin kararlılığı sayesinde PKK ‘nın belinin kırıldığına değinmiş ve “Terörle mücadelede başarı elde edildi” ...

Devam