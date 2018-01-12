12/01/2018 18:32


Andrey Karlov suikastında eski BTK çalışanı tutuklandı

Andrey Karlov

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. tutuklandı

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.K. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. H.K, “tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

19 Aralık 2016’da Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, cinayeti ile ilgili Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan’ın da aralarında bulunduğu 3’ü polis 6 kişi tutuklanmıştı.


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