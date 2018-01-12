Şahin Alpay’ın avukatı tahliye kararının reddine itiraz etti

Tahliye talebi reddedilen FETÖ'den tutuklu aman gazetesi yazarı Şahin Alpay’ın avukatları bu karara itiraz edildi

Şahin Alpay'ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan tarafından 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen itiraz dilekçesine Anayasa Mahkemesi kararının tamamınında ek olarak sunulduğu belirtildi. Dilekçede, tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararın “hukuka aykırı” olduğu öne sürüldü.

Dilekçede şöyle denildi: “Anayasa Mahkemesi’nin müvekkil hakkında verdiği hak ihlali kararından sonra 11.01.2018 günü salıverilme istemimiz üzerine tutukluluğun devamı kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağını ifade etmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 58. maddesine göre Genel Kurul kararlarından yalnızca iptal ve itiraz başvurularına ilişkin olanlarının Resmi Gazete’de yayımlanma zorunluluğu vardır. “Diğer kararların hangilerinin Resmî Gazete’de yayımlanacağına Başkanlıkça karar verilir” dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yerine geçerek ihlale ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağına karar vermesi düşünülemez.”