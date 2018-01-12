12/01/2018 18:28


Şahin Alpay’ın avukatı tahliye kararının reddine itiraz etti

Şahin Alpay

Tahliye talebi reddedilen FETÖ'den tutuklu aman gazetesi yazarı Şahin Alpay’ın avukatları bu karara itiraz edildi

Şahin Alpay'ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan tarafından 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen itiraz dilekçesine Anayasa Mahkemesi kararının tamamınında ek olarak sunulduğu belirtildi. Dilekçede, tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararın “hukuka aykırı” olduğu öne sürüldü.

Dilekçede şöyle denildi: “Anayasa Mahkemesi’nin müvekkil hakkında verdiği hak ihlali kararından sonra 11.01.2018 günü salıverilme istemimiz üzerine tutukluluğun devamı kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağını ifade etmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 58. maddesine göre Genel Kurul kararlarından yalnızca iptal ve itiraz başvurularına ilişkin olanlarının Resmi Gazete’de yayımlanma zorunluluğu vardır. “Diğer kararların hangilerinin Resmî Gazete’de yayımlanacağına Başkanlıkça karar verilir” dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yerine geçerek ihlale ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağına karar vermesi düşünülemez.”


kanal d yayin akisi
14 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
Andrey Karlov
Andrey Karlov suikastında eski BTK çalışanı tutuklandı
show tv yayin akisi
14 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
Andrey Karlov
Andrey Karlov suikastında eski BTK çalışanı tutuklandı
star tv yayin akisi
14 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
İlgili Haberler
Andrey Karlov

Andrey Karlov suikastında eski BTK çalışanı tutuklandı

Andrey Karlov

Andrey Karlov suikastında eski BTK çalışanı tutuklandı

flaş haber

Flaş haber Meclisin önünde kendini yaktı

Can Dündar

Can Dündar Alman hükümetini Deniz Yücel konusunda uyardı

Son Dakika Haberleri
kanal d yayin akisi

14 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

14 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

14 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

14 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Esas düşman yanı başımızda

Geçenlerde terörle mücadele konusunda yazdığımız bir yazıda, güvenlik güçlerimizin ve bizi yönetenlerin kararlılığı sayesinde PKK ‘nın belinin kırıldığına değinmiş ve “Terörle mücadelede başarı elde edildi” ...

Devam