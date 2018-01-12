12/01/2018 12:37


Feci kazada can veren kurbanların kimlikleri belli oldu

trafik kazası

İstanbul'dan Irak'ın Erbil kentine yolcu taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yolcuların Irak'tan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ardından ülkelerine geri dönmek isteyen Türkmenler olduğu ortaya çıktı

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi. Bu arada, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi'ye gitti.

 


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