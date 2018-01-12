Irak'a giden yolcu otobüsü devrildi çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Irak arası sefer yapan yolcu otobüsü bu sabah saat 07.30 sıralarında Şırnak’ın Silopi İlçesinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda 3’ü çocuk 9 kişi öldü, 2’si ağır 28 kişi yaralandı
Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Kazadan sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin birçoğunun Irak vatandaşı olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.