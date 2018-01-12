Hafta sonu havalar nasıl olacak

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava sıcaklıkları bu hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak düşmeye başlayacak

Yurt genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ön görülüyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Yurt genelinin cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinin pazar günü çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği ön görülüyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.