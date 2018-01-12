12/01/2018 08:03


Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu yaşamını yitirdi

Ahmet Şatıroğlu

Usta halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu 84 yaşında geçirdiği bazı rahatsızlıklar nedeniyle hayata gözlerini yumdu

Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol ve alzaymır rahatsızlığıyla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağımlı halde yaşayan Ahmet Şatıroğlu, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.İmam nikahıyla yaşadığı eşi Türkan Ertemur'un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğlu'nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu'nun cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türkan Ertemur, yaptığı açıklamada, "13 aydır mamayla besleniyordu, saat 17.30 da ağırlaştı,18.30'da da vefat etti." dedi.Vefat haberini alan Kaymakam Akif Pektaş, cenaze evine gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Şatıroğlu'nun cenazesi cumartesi günü Sivralan köyünde toprağa verilecek.


Erdoğan, Putin
Cumhurbaşkanı, Rus lider Putin ile Suriye'yi görüştü
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 12 Ocak altın fiyatları
Ahmet Şatıroğlu
Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu yaşamını yitirdi
Leyla Zana
HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana hakkında flaş karar
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ'dan AYM'nin Alpay ve Altan kararına tepki
İlgili Haberler
Resmi Gazete

697 sayılı yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı

su kesintisi

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı

beyoğlu haberleri

Seyir halindeki polis aracında yangın çıktı

kuraklık

Kuraklık bu yıl tarımsal üretimi vuracak

Son Dakika Haberleri
Erdoğan, Putin

Cumhurbaşkanı, Rus lider Putin ile Suriye'yi görüştü

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 12 Ocak altın fiyatları

Leyla Zana

HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana hakkında flaş karar

Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ'dan AYM'nin Alpay ve Altan kararına tepki

 Yazarlarımız
turker erturk

Ateş ve Öfke

Amerikalı kıdemli gazeteci Michael Wolff’un piyasaya yeni çıkan “Fire and Fury” (Ateş ve Öfke) adlı kitabı tüm dünyada büyük ses getirdi, ilgi çekti ve tabii ...

Devam