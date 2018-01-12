697 sayılı yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı

OHAL kapsamında yayınlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazetede yayınlandı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 697 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı. 697 sayılı KHK ile “Mor Beyin” yazılımı ile telefonlarında Bylock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823’ü iade edildi. Söz konusu kararname ile 262 kişi de görevinden ihraç edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Buna göre, TRT'den 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 8, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 3, Maliye Bakanlığından 1, Kamu İhale Kurumundan 1, Milli Eğitim Bakanlığından 106, Sağlık Bakanlığından 6, PTT'den 8, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur için ihraç kararı verildi. 697 No'lu KHK'dan detaylar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 697 No'lu KHK'da 262 kişi görevlerinden ihraç edildi. KHK'da bu kişiler için şu ifade kullanıldı; "Terör örgütlerine ve ya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli 1 sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir." 697 No'lu KHK'ya göre aralarında bir Tuğgeneralin de olduğu 5 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de rütbeleri alındı. 697 sayılı KHK ile “Mor Beyin” yazılımı ile telefonlarında Bylock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823’ü iade edildi. Göreve iade edilenler arasında 447 polis bulunuyor. KHK'da iadelerle ilgili şu hükümler yer aldı; "Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştı. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlülük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." FETÖ bağlantısı nedeniyle öğrencilikle ilişkileri kesilen iki öğrencinin de hakları iade edildi. İşte hakları iade edilen öğrenciler; Bahar Ecmel Günel-Ramazan Gündoğdu